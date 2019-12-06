У Черкасах місцевий автомобільний клуб закликає містян подбати про власну безпеку на дорозі. Оскільки взимку темніє на вулиці раніше, почастішали випадки, коли пішоходи потрапляють під колеса.

На малосвітленій дорозі водій іноді помічає людину тільки перед капотом автівки. Жителям міста показали невеликий експерименту - у темряві темну фігуру ледь-ледь можна роздивитись з відстані 20-30 метрів.

Аби попередити ДТП автомобілісти радять містянам кріпити на куртки та пальта світловідбивні стрічки, помітні здалеку. А от батькам малечі радять все ж купити спеціальні жилети. Коштують вони не дорого, але можуть врятувати життя.

"Скрізь можна придбати чи то сигнальний жилет, чи то флікери (смужки ), чи то інші елементи, які дозволять бачити вас на дорогах загального користування. Автомобіль на швидкості 60 км. На годину, проїжджає за секунду 16.5 метрів, тобто, людину видно за секунду - півтори до наближення, зреагувати водій не може, зупинитись водій не може", - говорить Андрій Яроменко, голова черкаського автомобільного клубу.