Лісників Харківщині звинуватили у незаконній вирубці [ Редактировать ]
У незаконній вирубці лісу підозрюють співробітників Балаклійського лісгоспу на Харківщині. Пеньків, після роботи лісорубів, виявили вдвічі більше, ніж було зазначено у паперах. Спритники перевищили норму на 400 дерев.
Збитки сягнули п'яти з половиною мільйонів гривень. Під пилу пішла цінні породи дуби та сосни. Підозру отримали одинадцять співробітників ліспгоспу їм загрожує до 12 років ув'язнення. Правоохоронці наразі розшукують - кому продали й куди вивезли деревину.
"Наприклад, зазначалося в квитку, в порубочному квитку, що необхідно вирубати там 50 дерев, фактично зрубувалось 100", - говорить Сергій Шевцов, заступник прокурора Харківської області.
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