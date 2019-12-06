На Львівщині колишні бійці АТО відкрили центр військово-патріотичного виховання. Тепер ветерани навчають учнів військової справи. Як надати першу медичну допомогу під час бою, що таке розтяжка і де її можуть встановити. Про це і не лише - школярі дізнаються із перших вуст. Продовжить Христина Гашенко.

Місто Буськ. У приміщенні місцевого ліцею ветерани АТО облаштували невеличкий клас під військове навчання. Тут і спецформа, наплічники, маскувальна сітка, зброя, щоправда, уже не бойова, аптечка для першої допомоги і навіть сухпайки. Щоб учні легше сприймали інформацію - їх ділять на три невеликі групи.

"Перше навчальне місце це є тактична медицина. Перша група підходимо сюди".

"Кіборг" Олександр - колишній боєць вісімдесятої десантно штурмової бригади, був у полоні. Розповідає школярам про найбільш поширені бойові поранення. Демонструє, як за допомогою джгута зупинити кровотечу.

"Потім за допомогою важеля, самий основний момент джута проводиться затискання артерії тобто закончується дроти важель, доки не припинеться кровотеча".

Іншій групі учнів сапер Ігор Генза розказує про гранати, які найчастіше використовують на сході, та показує, що таке "розтяжка".

"Прикручується дротом, скотчем все що є на даний час під рукою. встановлюється дуже швидко зачіпляємо за кільце (тут є перебивка) зажимаємо вусики тут прив'язується до дерева тут умовно у нас стежка чи двері в кімнату фактично не видно то трошки нижче може бути", - розповідає Ігор Генза, учасник АТО.

Здебільшого розтяжки противник встановлює на стежках, котрими можуть ходити українські бійці, розповідає Ігор. Граната Ф-1 після вибуху розривається на 300 осколків, які здатні розлітатися на двісті метрів. Така інформація шокує. Тож відразу виникають запитання, як уберегтися. Тут може захистити бронежилет.

Навчання безкоштовні і тривають більше години.

"Мета цих навчань, щоб донести дітям з чим стикаються наші військові ,з якими проблемами, виховати фактично у них почуття гідності і моральний дух", - говорить Олександр Мошонкін, учасник АТО.

Навчання в центрі військовослужбовці планують проводити двічі на тиждень. Про українських бійців готові розповідати не лише учням із Львівщини.

Уже з січня бійці навчатимуть учнів тактичних навичок та ознайомлять з різновидами зброї, крім того, введуть заняття з історії України. Основну увагу акцентуватимуть на російсько-українській війні.