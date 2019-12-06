У Києві пройшла виставка новорічних іграшок [ Редактировать ]
Якщо ви ще не вирішили, як прикрасити власну ялинку - пошукайте натхнення в нашому наступному сюжеті. Іванна Ілліна побувала на виставці новорічних іграшок, що напередодні відкрилась у столиці. Усі оздоби там майстрували власноруч. Як це було? Дивімося далі
Іграшки, від яких маленька Кіра в захваті - зроблені з вати. Їх на виставці презентувала художниця. Пані Тетяна виготовляє такі прикраси вже понад 8 років. Усе, що для цього використовує, це крохмаль та вату.
"Перший етап - це ескіз, другий етап - це ти робиш каркас. каркас я виготовляю із чого - із фольги. Іноді це просто дріт, Потім шар вати прокладується крохмалем і це повинно висохнути. Ну і коли висохне наступний шар - тоді вже можна розфарбовувати і прикрашати різними оздобленнями", - говорить Тетяна Петренко, художниця.
На Святі новорічної іграшки свої роботи представили понад 40 майстрів. Кажуть, цей захід не лише мистецький, а й соціальний.
"Цього року проходить вже вдев'яте. Створений для того, аби об'єднати сім'ї. Ми хочемо повернути дітям батьків, аби вони приходили разом з дітками на майстер-класи родинні, на заходи, на концерти, аби приділити увагу своїм дітям у цей передноворічний - новорічний період", - говорить Олександра Кинали, кураторка виставки.
"Потрясающая выставка. На столько позитивно, настолько - я просто восхищена. Знаете, я просто окунулась в мир детства. Каждая кукулка - она неповторима. Вот эти вот игрушки из ваты и здесь работы - они заставляют сердце трепетать и окунуться в сказку и хочеться чтобы таких выставок было побольше", - говорить Наталія, відвідувачка виставки.
Насолодитися розмаїттям новорічних іграшок можна в столичному Центрі української культури та мистецтва - до 28-го грудня.
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