Підготовка до зустрічі в Нормандському форматі останніми днями була серед топових тем і у Верховній Раді. На чому наголошували депутати? Та й загалом чим жив парламент цього тижня - дивіться далі.

Від ДБР до держслужби, від трансплантації, до виборчого кодексу та офшорів. Монобільшість ще прискорила свій турборежим - два дні засідали мало не до ночі. І все аби не переносити законодавчі борги у новий рік.

Кадрове питання слуги народу перезавантажили Державне бюро розслідувань. Надали йому статус правоохоронного органу та змінили підхід до призначення директора. Тепер останнє слово за президентом

"До правоохоронних органів, які працювали протягом останнього часу - п'яти років чи менше - є багато питань у суспільства, вочевидь вони не є ефективними, вочевидь вони потребують якщо не реформування, бо це слово дещо дискредитувало себе, то перезавантаження", - говорить Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга народу".

Не відволікаючись на балачки Рада запровадила перевірки для субсидіантів. А також тих, хто отримує пенсії, пільги та стипендії. Мета: перевірити липових пільговиків.

"Ми маємо багато мертвих душ, ми знаємо ці фонди і соціального стархування, і решту де насправді є схеми, і це з цією метою. Не тому що ми хочемо забрати кошти у людей, не тому, що ми хочемо перевіряти холодильники, а ми хочемо створити уніфіковану систему перевірок він не буде поголовно торкатись усіх, це будуть спеціальні комісії до людей, які за певними ознаками буде інформація, що субсидія нарахована не правильно", - говорить Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу".

А ще нардепи відтермінувати запуск інформаційної системи транплантації. Заборонили двосторонні договори з Росією на постачання електроенергії і дозволили Кабміну самостійно вирішувати, де купувати електрику.

Також депутати ліквідували так звані майданчики Яценка - прокладки між оцінщиками нерухомості та фондом держмайна.

"Транзитні організації, через які здійснювалась оплата за оцінку майна - вони зникнуть", - говорить Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу".

Хотіла монобільшість і виборчий кодекс поміняти - запровадити відкриті виборчі списки, але інші депутати так обурились невідомим текстом законопроекту, що поки цю ініціативу - відклали.

"Кожна нова пропозиція буде проходити повну процедуру, аби не було як вчора - подають 200 сторінок, за 5 хвилин розглядають, сьогодні кіт в мішку - не розумієм, за шо голосуєм", - говорить Роман Лозинський, народний депутат, "Голос".

Ну і ще одне знакове голосування - Рада остаточно ухвалила закон щодо протидії відмиванню коштів.

Встигли депутати і поштовхатись, щоправда не на камери. Максим Бужанський "виховував" Лео Героса за лайливі слова, які той писав у загальному чаті Слуг народу.

"Він може собі неодноразово дозволити до колег по фракції говорити матом. Коли про це дізнались мої сусіди - з права і з ліва - отаким чином проявили свою емоцію, вони просто попросили, що він вибачився", - пояснила Ірина Верещук.

"Что могу сказать - ну деруться по-немножку, меня порадовало, потому что как-то не та Рада была, а тут раз. Родное, повеяло прошлой Радой", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Під шалений темп, стоси законопроектів та голосування Рада відзначила свої перші 100 днів роботи. І якщо монобільшість задоволена успіхами, то опозиція нарікає, її не бачать і не чують у сесійній зал.і

"Через швидкість і поспіх страдає дуже сильно якість, але це був вибір наших колег по коаліції, те, що ми можемо робити - це наполягати на включенні таких питань, як створення комісій, про ліквідацію корупційних схем", - говорить Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос".

"Люди очікували зменшення тарифів, люди очікували збільшення зарплат і пенсій, законів, які би дозволили запрацювати українській економіці, люди точно не очікували закону про продаж сільськогосподарської землі", - говорить Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".

"Є узурпація монобільшістю всього закондавчого процесу, статистика така - на понеділок було 126 законопроектів розглянуто авторства "Слуги народу", і 13 авторства інших фракцій. Здебільшого, це або лобіські законопроекти, або адміністрування Верховної Ради. Коли йде законопроект авторства "Слуги народу", то спікер закликає всіх прийти до залу, зосередитись, закликає підтримати, і він модерує цей процес. Як тільки зявляється законопроект іншої фракції в тому числі нашої він так байдуже "визначайтесь" і все", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Але разом із закономи є ще дві речі, які бентежать опозицію. Ринок землі і зустріч "нормандської четверіки". Щодо першого то опоненти монобільності підозрюють, що закон про продаж таки внесуть в останній день. А зустріч у Парижі уже на часі.

"Є програма мінімум - це припинення вогню по всій лінії розмежування і звільнення всіх людей, які незаконно утримуються на тимчасово-окупованих територіях, це мінімальна програма. Максимальна програма - це справжня деокупація Донбасу, яка дозволить вийти на політичний процес - вибори - згідно виключно українського законодавства за стандартами ОБСЄ", - говорить Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу".

І тут у фракцій геть протилежні очікування.

"Чіткі червоні лінії, які українська влада не може порушити, це жодного визнання Криму або винесення його за дужки, окупації Криму, жодного відкликання позову України і нехтування перемогою України над "Газпромом", жодних прямих перемовин з ЛДНР, жодних виборів на Донбасі", - говорить Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність".

"Всі меми, слова по-простому, про червоні лінії, про капітуляцію, все це - політичні спекуляції. Тому що єдина капітуляція буде в тому, якщо президент не домовиться в Нормандському форматі про дві речі: припинення війни і прискорення мирного процесу, і друге новий договір між Україною і Російською Федерацією про постачання і транзит газу через нашу територію ми втратимо стратегічні можливості нашої газотранспортної системи, і ми втратимо можливість зменшити платіжку комунальну для кожної людини. Якщо це не відбудеться це буде справжня капітуляція. А розмови про інші капітуляції - це політичні спекуляції і намагання завадити президенту Зеленському виконати обіцянки стосовно встановлення миру в Україні", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Наступного тижня депути заздалегіть зробили один день сесійним, щоби бути готовими у разі потреби ухвалювати законопроекти. І ймовірно, що це буде саме документ про особливий статус Донбасу.