Президент Украины Владимир Зеленский выступил с важным заявлением о встрече в "нормандском формате". Соответствующую информацию он озвучил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Когда за большим столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам. Я хочу, чтобы мы сидели за столом и были равноправной, независимой, сильной страной", - сказал Зеленский.

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Президент также добавил, что надеется на то, что Германия и Франция подержит Украину.

"Мы разблокировали диалог и три года не было возможности говорить о прекращении войны. Я действительно хочу найти мир", - подчеркнул глава государства.

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Зеленский также подтвердил двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на "нормандской встрече". А также Зеленский рассказал о пожаре в Одессе.