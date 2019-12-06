Мы не будем блюдом, которое подают большим боссам - Зеленский о "нормандской встрече" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с важным заявлением о встрече в "нормандском формате". Соответствующую информацию он озвучил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Когда за большим столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам. Я хочу, чтобы мы сидели за столом и были равноправной, независимой, сильной страной", - сказал Зеленский.
Президент также добавил, что надеется на то, что Германия и Франция подержит Украину.
"Мы разблокировали диалог и три года не было возможности говорить о прекращении войны. Я действительно хочу найти мир", - подчеркнул глава государства.
Зеленский также подтвердил двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на "нормандской встрече". А также Зеленский рассказал о пожаре в Одессе.
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