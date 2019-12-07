В субботу, 7 декабря, в Николаеве произошла жуткая авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщают Новости N.

Инцидент произошел на Октябрьском проспекте. Lexus IS 300 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Daewoo Lanos.

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Погибли водитель и пассажир Lanos. Водитель Lexus и девушка, сидевшая рядом, были серьезно травмированы и госпитализированы в больницу. Об их состоянии пока ничего неизвестно