В страшном ДТП в Николаеве разбились несколько автомобилей [ Редактировать ]
В субботу, 7 декабря, в Николаеве произошла жуткая авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщают Новости N.
Инцидент произошел на Октябрьском проспекте. Lexus IS 300 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Daewoo Lanos.
Погибли водитель и пассажир Lanos. Водитель Lexus и девушка, сидевшая рядом, были серьезно травмированы и госпитализированы в больницу. Об их состоянии пока ничего неизвестно
Ранее сообщалось, что в Польше на популярном курорте прогремел взрыв.
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