У Конго триває ротація українського контингенту місії ООН. Ситуація там напружена: майже щодня доводиться робити бойові вильоти. Як усе відбувається - бачив Геннадій Вівденко.

О 7:30 група військових авіаторів виїжджає на чергування в аеропорт міста Гома в Конго. На вікнах автобуса металеві сітки, бо почастішали напади бандитів на представників ООН. Прямують до наших вертольотів, де базуються Мі-24 і Мі-8. Перед роботою всім у автобусі обробляють руки.

"Обов'язкова процедура - така обов'язкова процедура дезінфекції. У країні вирує епідемія Еболи та інших захворювань, тому навіть українські миротворці - інженери мають пройти перед роботою таку процедуру".

Авіаінженери, які залишають країну, мають передати свій досвід, устаткування та документи новоприбулим. Їх легко вирізнити в строю - на досвідчених заслужені блакитні берети, на новачках - піксельні каптури.

"Рабочий день планируем до 17:30. Прошу никого не задерживаться. Потом - построение, все должно быть закрыто и опечатано. По десятой ротации - оружие и боеприпасы - все должно бить в сохранности", - наголосив Олександр Будовський, начальник інженерно-авіаційної служби 18 окремого вертолітного загону місії ООН у Республіці Конго.

Кількість польотів була збільшена через загострення бойових дій. Лише за місяць обсяг так званого "нальоту" зріс на тисячу годин.

"У нас тут стоять ударні вертольоти, які застосовували гармати та некеровані ракети. Не досить часто, але за мою ротацію - чотири рази. Нас поважають, тому що український контингент виконує максимальні задачі, від яких відмовляються інші місії. І наші місії і наше ставлення до місцевого населення - лояльне, адекватне", - зазначив Сергій Магуран, офіцер 18 окремого вертолітного загону української місії ООН у ДР Конго 10 ротації.

Окрема зона уваги для нової ротації - ще одна місцева небезпека. Епідемія Еболи, дифтерія та Гепатит "А".

Сергій Магуран офіцер 18 окремого вертолітного загону української місії ООН у др конго 10 ротації

"Средства дезинфекции - обращаю на это внимание! Гигиена - это ваша личная проблема. К этому нужно отнестись серьезно", - наголосив Сергій Магуран, офіцер 18 окремого вертолітного загону української місії ООН у ДР Конго 10 ротації.

Тут несподівано лунає наказ вилітати в район міста Бені - найжорсткіших боїв із місцевими сепаратистами для евакуації поранених урядової армії Конго.

Надійшла термінова команда від місії ООН до українських вертольотчиків - відбути до одного з регіонів Демократичної Республіки Конго. Там поранені та хворі і цей вертоліт мають обладнати з транспортного - на санітарний за 15-20 хвилин.

"Поки інформація, що буде шість лежачих - для цього вертоліт зараз переобладнується в санітарний варіант. Поранених чи хворих - десять осіб", - зазначив Сергій Магуран, офіцер 18 окремого вертолітного загону української місії ООН у ДР Конго 10 ротації.

У цей час досвідчений бортмеханік Олександр з Полтави ретельно звіряє з новачком бортмеханіком Олександром з Херсону кожен документ, боєприпас та деталь вертольоту:

"Тут три аптечки на екіпаж та інших. Це - загальна і кожного своя аптечка. Тут медики самі перекладають".

У полтавчанина вже є блакитна кепка. Херсонець має її заслужити.

"У нас трошки ще не видали. В процесі видачі. Така буде!"

Зміна наших ротацій триватиме ще тиждень. Вже увечері стає відомо, що українські вертолітники врятували чотирьох поранених військових конголезців. Їх доправлено до шпиталю Гоми - двое у важкому стані.