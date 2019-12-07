Страйки у Франції тривають третій день. І профспілки не вгамовуються - обіцяють виводити людей на вулиці й надалі. Чому ? - про це - Олена Абрамович.

Париж, субота. До масштабних демонстрацій профспілок проти реформи пенсійної системи тепер доєдналися ще й "жовті жилети". Без них у Парижі не обходиться, мабуть, жоден мітинг.

"Я тут, бо це стосується кожного. І я виходив також на демонстрацію разом із профспілками. У четвер, скажімо, ми були під найрізноманітнішими прапорами і без. На вулиці - просто люди, так само, як це було у 68-му і в 1789-му. Громадяни роблять революцію", - заявив Ален, учасник протесту.

Це, справді, найвелелюдніші демонстрації за останній десять років. Скасовано кожен 5-й авіарейс, не курсують більше як половина маршрутів метро та 80% швидкісних поїздів. А паризькі автобуси, які теж майже не їздять, забиті, як київські маршрутки в годину пік.

"Електрички не їздять, а ми з околиць Парижа. Ми дуже спізнюємося. Доведеться закінчувати роботу на дві години пізніше. А як потім додому дістатися - взагалі не знаю", - зазначає Лора, працівниця торгівельного центру в Парижі.

Та більшість французів до страйку ставляться з розумінням. За опитуваннями, підтримують демонстрації майже 70% громадян. Непокояться хіба власники невеличких крамниць. Якщо виступи затягнуться на довше, вони можуть лишитися без звичного різдвяного виторгу.

"Проблема у тому, що клієнти не можуть до нас дістатися. Потяги не їздять, не працює метро, туристів дуже мало. У мене з самого ранку був лише один клієнт", - говорить Карін Барб, працівниця крамниці ручної вишивки.

А от власникам веломагазинів пощастило. Там, навпаки - більше охочих щось купити.

"З одного боку кількість відвідувачів дещо зменшилася, бо людям складніше сюди дістатися. З іншого - продажі зросли, бо якщо клієнти таки потрапили до нас, то з порожніми руками не виходять", - зазначив Жан-Олівер Лассер

Відреагувала на паралізовану столицю і французька влада. Прем'єр Едуард Філіп заявив у п'ятницю ввечері: перехід на нову пенсійну систему жорстким не буде. З профспілками обговорять усі нюанси наступного тижня. І запевнив - людей просто ввели в оману.

"Я ніколи не керувався і не керуватимуся логікою конфронтації. Від початку цих дискусій, коли ми взялися працювати над впровадженням універсальної пенсійної системи, я бачив, як подають цифри, які не відповідають дійсності. Ті, хто їх поширює, знають, що то - неправдиві новини", - заявив Едуар Філіпп, прем'єр-міністр Франції.

Водночас прем'єр наголосив: попри демонстрації - від реформи не відмовиться. А профспілки у відповідь заявили: у понеділок мітинги не завершаться. Влаштують у Франції ще й чорний вівторок.