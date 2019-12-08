Подібні акції провели ще в кількох містах України. А в Києві вона триває й досі. Щоправда, з Майдану учасники перемістилися під Офіс Президента - там зараз перебуває і Лариса Зубенко. Вона на зв'язку зі студією.

Ларисо, Вітаю, розкажи, що відбувається на Банковій, тобі слово.

Доброго вечора, Катю. Ми зараз знаходимося на вулиці Банковій, біля Офісу Президента. Тут близько години тому люди змусили поліцію пропустити їх з частинами сцени, яку вони принесли з Майдану Незалежності. Сутичок із правоохоронцями не було. Організатори заходу - "Рух опору капітуляції".

Офіційних даних, скільки саме людей прийшли, поки немає. На перший погляд, тут зібралися приблизно кілька тисяч мітингарів. В них кілька вимог, зокрема - не йти під час перемовин на поступки президенту РФ, не проводити вибори на Донбасі, поки його знову повністю не контролюватиме Україна та продовжувати рух до НАТО та ЄС.

"Вимоги чіткі. Це - "ні" федералізації, "ні" амністії бойовиків, "ні" виборам на непідконтрольній українським силовикам території і, взагалі, розмовам про вибори до повернення кордону. І, безумовно, вимога, про яку чомусь не говорить - так звана парламентська опозиція. Це вимога - "ні" так званому розведенню військ, а насправді - здача 35 населених пунктів України. "Ні" здачі українських людей, які залишались вірними Україні в найтяжчі часи. Яких зараз просто хочуть викинути на поталу бойовикам. "Ні" здачі території, за яку ми віддали величезну ціну", - заявив Андрій Білецький, лідер політичної партії "Національний корпус".

Мітингарі обіцяють - стоятимуть тут всю ніч і весь наступний день, поки не оприлюднять результати перемовин у Франції.

Нагадаємо, завтра там зустрічаються лідери чотирьох країн. Зустріч у "Нормандському форматі" відбудеться вперше за останні три роки. За попередньою інформацією, підсумковий брифінг лідерів країн відбудеться увечері.