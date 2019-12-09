В Одессе горел шестиэтажный дом - памятник архитектуры. Люди, которые находились в доме, выпрыгивали с пятого этажа.

В понедельник, 9 декабря, появилась информация о том, что в результате пожара погибли уже 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.