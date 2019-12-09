В Киеве парень изнасиловал 11-летнюю девочку [ Редактировать ]
В Киеве 19-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю девочку и вымогал у нее деньги. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что парень после знакомства с 11-летней школьницей начал присылать ей сообщения сексуального характера, постепенно развращая ее. Кроме того, по данным правоохранителей, злоумышленник требовал, чтобы девочка присылала ему свои фотографии в обнаженном виде, и побудил ее употреблять с ним наркотические и психотропные вещества.
"В дальнейшем, применяя психологическое насилие, подозреваемый, воспользовавшись тем, что малолетняя школьница не понимает значение совершаемых в отношении нее действий и не может оказать сопротивления, заставил последнюю раздеться и изнасиловал ее", - говорится в сообщении.
После этого злоумышленник начал требовать у девочки деньги, угрожая в случае отказа выложить в Интернете ее фотографии в обнаженном виде.
По результатам досудебного расследования, полицейским удалось установить личность злоумышленника и задержать. Сейчас ему сообщено о подозрении по статьям об изнасиловании малолетней и вымогательство, совершенное повторно (ч.4 ст.152, ч.1,2 ст.189 УК Украины).
Прокуратура готовит ходатайство об избрании парню меры пресечения. Устанавливается его причастность к совершению других преступлений.
Ранее сообщалось, что под Черниговом девушка до смерти забила мать, а также школьник зверски поиздевался над женщиной.
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