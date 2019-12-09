В Уганді жертвами повені стали 17 людей [ Редактировать ]
До 17 зросла кількість жертв повені в Уганді. Цими вихідними через потужну зливу вода затопила містечко Бундібуджіо у західній області країни.
Потоки зносили цілі будинки та порозмивали дороги. До пошукових операцій, які очолив Червоний Хрест, залучили поліцію, військових та волонтерів. Досі невідомо, скільки людей зникло.
Повінь атакує цей регіон вдруге за два тижні. Наприкінці листопада велика вода та зсуви ґрунту забрали життя двох десятків людей.
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