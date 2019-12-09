День великих переговорів. Увага світу сьогодні прикута до українського питання. У Парижі триває зустріч нормандської четвірки. Туди, нагадаємо, з'їхалися лідери України, Франції, Німеччини та Росії аби передусім обговорити ситуацію на Донбасі.

Події на місці відстежує наша кореспондентка Олена Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку.

Олено, що відбувається на Єлисейських полях у ці хвилини?

Ми зараз перебуваємо в одній із зал для журналістів - як бачите, це далеко не всі представники медіа, які приїхали висвітлювати цю зустріч.

Подія дійсно вагомого значення. Востаннє "Норманська четвірка" на рівні лідерів держав збиралась 3 роки тому і останні місяці було докладено чимало зусиль, аби зустріч таки відбулась.

Схоже, усі сторони налаштовані на результат. Французький президент Еммануель Макрон, як пишуть місцеві ЗМІ, прагне залишитися в історії своєрідним миротворцем і війна на Донбасі йому видається посильним завданням.

Ангела Меркель, як один із найдосвідченіших учасників цих перемовин, дуже добре обізнана з контекстом і має допомогти українському президенту втримати позиції.

Сам Володимир Зеленський, нагадаємо, заявляв що питання звільнення полонених для нього першочергове. Намагатиметься він досягти прогресу і в припиненні вогню.

А що ж стосується виборів на непідконтрольних Україні територіях, то їх можна планувати лише після повного роззброєння бойовиків та виведення будь-яких військ звідти.

Ще одне питання, яке ймовірно обговорюють сьогодні - це транзит російського газу через українські території, - про це Путін та Зеленський мають поговорити тет-а-тет.

Підсумкову прес-конференцію наразі перенесли на 9 вечора за Києвом. Ну а про те, як усе починалося - дивіться далі у сюжеті.

* * *

Попри масштабні протести та рекордні затори у центрі Парижа - дороги навколо Єлисейського палацу на диво вільні. Тут посилені заходи безпеки і поліція готова у будь-який момент пропустити кортежі

Журналістів зібралося близько півтисячі - декому довелося простояти у черзі 3 години під палацом, аби врешті потрапити до будівлі. Кортежі почали прибувати ще до того, як встигли запустити пресу.

Першим прибув кортеж російської делегації, але без президента. За ним під'їхала Ангела Меркель, тоді Володимир Зеленський. І вже потім - Владімір Путін, який цього разу, на відміну від попередніх зустрічей, прибув теж практично вчасно.

Усі - в оточенні радників та міністрів, які виходили з автівок перед заїздом у двір палацу, залишаючи в автах лідерів самих. Далі - ніякої преси - усе за зачиненими дверима.

Перед початком четвірки передбачалась година для двосторонніх зустрічей: Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном, потім з Ангелою Меркель. І в той самий час, відповідно, Владіміра Путіна спочатку з Меркель, тоді з Макроном.

Український та російський президенти, - планувалося, - теж мали зустрітися тет-а-тет, щоправда, уже після розмови з посередниками.

"Після зустрічі у "Нормандському форматі" чотирьох лідерів, президент Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Я знаю, що є питання стосовно газу. і т.д. У складі делегації є пан Оржик та пан Вітренко - при потребі вони будуть приймати участь в обговоренні питань газу і інших питань, які стосуються них", - повідомив Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України.

Проте в останній момент програму змінили прес-служба французького президента повідомила про 15-хвилинну розмову з Ангелою Меркель до початку "Нормандського формату". Чи використали цей час для приватної розмови і Зеленський з Путіним - нам не уточнили.

У будь-якому разі, засідання четвірки розпочалось значно пізніше, ніж планувалось - о 17:20 замість 16-ї години.

Ні Меркель, ні Макрон до початку саміту нічого не коментували. Тим часом певні заяви пролунали у Брюсселі. Зокрема, висловився новий очільник європейської дипломатії Жозеп Борель, - окресливши цю зустріч як черговий, проте навряд чи завершальний мирний крок.

"Ми думаємо, що на цій зустрічі ми зможемо продовжити працювати та просуватися до мирного та стійкого рішення для українського конфлікту, що є одним з найважливіших пріоритетів, які ми маємо розв'язати в Євросоюзі", - наголосив Жозеп Боррель, високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки.

Пролунав сигнал і від генсека НАТО, який у черговий раз наголосив, що Росія не є ворогом Європи чи країн Альянсу.

"Ми не створюємо список ворогів. Ми не визначаємо Росію як ворога. Що ми бачимо - це те, що є самовпевнена Росія, яка застосувала військову силу проти сусіда, України", - заявив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Про необхідність діалогу з Росією нещодавно наголошував і французький президент. Водночас наголошував - розмовляти потрібно і для того, щоб допомогти завершити війну на Донбасі. Чи матимуть такі наміри результат - дізнаємось уже скоро.