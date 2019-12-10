Под Львовом трагически умерла женщина [ Редактировать ]
В понедельник, 9 декабря, в селе Лавочное Львовской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"На железнодорожном перегоне "Славское - Лавочное" электропоездом №6155 сообщением "Львов - Лавочное" смертельно травмирована женщина возрастом около 40 лет. Задержек в движении поездов не было", - сообщили в департаменте.
Обстоятельства происшествия и личность погибшей устанавливается.
Ранее сообщалось, что на железной дороге произошла страшная трагедия, а также в Одессе поезд насмерть сбил велосипедиста.
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