В понедельник, 9 декабря, в селе Лавочное Львовской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"На железнодорожном перегоне "Славское - Лавочное" электропоездом №6155 сообщением "Львов - Лавочное" смертельно травмирована женщина возрастом около 40 лет. Задержек в движении поездов не было", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия и личность погибшей устанавливается.

Ранее сообщалось, что на железной дороге произошла страшная трагедия, а также в Одессе поезд насмерть сбил велосипедиста.