Под Житомиром задержали беглеца из колонии [ Редактировать ]
Под Житомиром задержали беглеца из колонии в селе Знаменка Хорошевского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Мужчина хотел скрыться у своей знакомой. Теперь проводятся следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию еще одного осужденного.
Начато уголовное производство по факту побега из места лишения свободы (ч.2 ст.393 УК Украины). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.
Ранее сообщалось о том, что под Житомиром заключенные сбежали из колонии.В ночь с 8 на 9 декабря из Райковской исправительной колонии сбежали двое заключенных.
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