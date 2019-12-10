Под Житомиром задержали беглеца из колонии в селе Знаменка Хорошевского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина хотел скрыться у своей знакомой. Теперь проводятся следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию еще одного осужденного.

Начато уголовное производство по факту побега из места лишения свободы (ч.2 ст.393 УК Украины). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Ранее сообщалось о том, что под Житомиром заключенные сбежали из колонии.В ночь с 8 на 9 декабря из Райковской исправительной колонии сбежали двое заключенных.