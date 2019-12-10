Каменских "взорвала" сеть пикантной позой [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно шокировала сменой имиджа, поразила поклонников новым фото. Так, соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram.
"Случайные фотографии всегда такие особенные и удивительные! Что вы думаете?", - написала артистка.
Фото: instagram.com/kamenskux
"Секси", "Бомба, Настя", "Какие формы", "Очаровательная", "Супер", - написали фанаты.
Ранее сообщалось, что Слава Каминская умилила фото с дочерью, а также Надя Дорофеева показала откровенное декольте.
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Так, публикация звезда сделала в своем Instagram