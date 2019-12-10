Почему нельзя примерять чужие кольца: приметы и суеверия / Фото: avatars.mds.yandex.net

Существует множество примет и суеверий, почему нельзя мерить чужие кольца. Известный астролог рассказала, почему не стоит это делать.

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Украшения круглой формы лучше накапливают энергетику хозяина. Если же вы решили померить кольцо другого человека, вы автоматически забираете весь негатив себе. Также, можно замкнуть круг и примерить на себя судьбу иного человека. Поэтому давать мерить тоже не рекомендуется. Каждый должен сам творить судьбу и копить собственную силу.

Ранее сообщалось о том, что нельзя делать в високосном 2020 году.