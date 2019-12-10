Почему нельзя примерять чужие кольца: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Существует множество примет и суеверий, почему нельзя мерить чужие кольца. Известный астролог рассказала, почему не стоит это делать.
Украшения круглой формы лучше накапливают энергетику хозяина. Если же вы решили померить кольцо другого человека, вы автоматически забираете весь негатив себе. Также, можно замкнуть круг и примерить на себя судьбу иного человека. Поэтому давать мерить тоже не рекомендуется. Каждый должен сам творить судьбу и копить собственную силу.
Ранее сообщалось о том, что нельзя делать в високосном 2020 году.
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