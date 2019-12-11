Майже 4 мільйони гривень планує виділити уряд на ліквідацію наслідків пожежі в одеському коледжі та компенсацію родинам загиблих. Відповідне питання планують розглянути на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

Своєю чергою, влада Одеси виділить понад три з половиною мільйони гривень із міського бюджету. Гроші перекажуть людям, які постраждали в результаті пожежі. Залежно від тяжкості травм, виплати становитимуть від 20 до 80 тисяч гривень. Родинам загиблих виділять по 120 тисяч гривень.

Нагадаю, внаслідок пожежі в Одеському коледжі загинуло 12-теро людей. Постраждало 30-ро, з них 9-ть людей досі в лікарнях.