Апарат для дезинфекції приміщення передали до опікового центру у Дніпрі ветерани АТО. Обладнання вкрай необхідне пораненним військовослужбовцям. У відділеннях лікують пацієнтів з опіками, тому все має бути стерильним. Продовжить - Олена Мендалюк.

Його тіло і досі все у бинтах. 15 листопада Юрія літаком евакуювали до Дніпра.

"Вночі я просипаюся от того, шо в бліндаж поступає дим. І зверху ще стріляє ПК. Відкриваю з бліндажа двері, - що з правої, шо з лівої сторони полумя, вогонь. Через цей вогонь, 200 метрів я проскакую на гору аж. Вибігаю, весь горю, спина горить", - говорить Юрій, поранений боєць.

Юрія доставили до Дніпра у вкрай тяжкому стані. Медикам опікового центру вдалося зробити неможливе. За добу вони вивели пацієнта з опікового шоку.

"Сейчас мы этапно лечим. А именно, заживают поверхностные, более поверхносные участки ожогов, но есть участки где кожа сгорела на всю толщину, превратилась в никроз. Этот никроз конечно же будет удален. И вот на всех этих участках, когда раны будут подготовлены для операции пластики, мы эти раны ему излечим путем пересадок кожи", - говорить Сергій Стажевський, лікар опікового відділення Дніпровської міської клінічної лікарні №2.

За час бойових дій на Сході до опікового центру доставили 700 бійців з тяжкими опіками. Медики кажуть, - для такого лікування вкрай важливі не лише умілі руки хірургів та ліки, а й стерильність приміщень, у яких перебуває пацієнт.

"Всі хворі мають інфенкційні проблеми, які потребують лікування антибіотиками. Але антибіотики зараз не діють на всю мікрофлору. Є проблеми. Є така мікрофлора, яка рециздента до хіміопрепаратів. І тому наше велике завдання стоїть забезпечити стерильність тих умов, в яких лікуються опікові хворі", - говорить Сергій Слєсаренко, завідувач опікового відділення центру термічної травми та пластичної хірургії.

Дезінфікуючий апарат, яким користувалися у центрі, вийшов з ладу. Швидко придбати новий заклад не може, він коштує понад 20 тисяч гривень. Допомогти вирішили ветерани АТО.

"Мы за неделю собрали эту суму, люди откликнулись, пронялись проблемой и мы приобрели этот апарат", - говорить Андрій Козачук, ветеран АТО.

Новий апарат більш сучасний та потужний, - запевнили бійці. І закликають усіх небайдужих допомогти рятувати життя тих, хто захищає державу і кожного українця.