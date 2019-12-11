Дональд Трамп назвав смішними офіційні звинувачення у справі про імпічмент [ Редактировать ]
Дональд Трамп назвав сміховинними офіційні звинувачення у справі про імпічмент, які оприлюднив юридичний комітет палати представників. Очільника Білого дому звинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.
Йдеться про так званий "Україна-гейт". Трампу закидають, що він "притримав" надання Києву військової допомоги з корисливих політичних інтересів. Наступного тижня резолюцію за цими звинуваченнями можуть винести на голосування у палаті представників. Глава Білого дому заперечує, що тиснув на президента України.
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