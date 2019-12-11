"Северный поток-2" не остановят санкции - МИД России [ Редактировать ]
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что меры против российских газопроводов, одобренные Конгрессом, говорят о желании разрушить отношения с Москвой. Об этом пишетТАСС.
По его заявлению, строительство российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будет остановлено в связи с введением санкций США.
Накануне 10 декабря в Конгрессе США согласовали военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября) в размере 738 миллиардов долларов, который предусматривает санкции в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока" для обеспечения энергетической безопасности Европы.
"Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения", - подчеркнул Лавров.
По его словам, "дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается".
"Но мы привыкли к такого рода нападкам, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - указал глава МИД России.
Раньше сообщалось о том, что Алексей Гончарук с премьер-министром Швеции обсудил "Северный поток - 2".
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