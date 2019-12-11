11 звільнених в'язнів Кремля поїхали на реабілітацію до Латвії. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Ця поїздка триватиме 12 днів - у рамках розробленої урядом Латвійської Республіки програми реабілітації.