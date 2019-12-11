Стрілянина у Чехії: люди приносять свічки до лікарні [ Редактировать ]
У чеському місті Острава люди приносять свічки до лікарні, де напередодні сталася стрілянина. Зловмисник убив шістьох пацієнтів травматологічного відділення, ще троє поранені, одна людина у тяжкому стані.
Нападник спробував утекти від поліції, але врешті сам застрЕлився. Його мотиви досі невідомі. За деякими даними, чоловік був психічно неврівноважений. Прем'єр-міністр пообіцяв виплатити родинам загиблих по 12 тисяч євро.
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