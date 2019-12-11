У чеському місті Острава люди приносять свічки до лікарні, де напередодні сталася стрілянина. Зловмисник убив шістьох пацієнтів травматологічного відділення, ще троє поранені, одна людина у тяжкому стані.

Нападник спробував утекти від поліції, але врешті сам застрЕлився. Його мотиви досі невідомі. За деякими даними, чоловік був психічно неврівноважений. Прем'єр-міністр пообіцяв виплатити родинам загиблих по 12 тисяч євро.