Функційні, легкі та кольорові. У Польщі розробляють дизайнерські протези, що полегшують життя не лише дорослим, а й дворічним малюкам. Подробиці - далі.

Надувати мильні бульбашки чи куховарити на дитячій кухні - такі щоденні справи дворічної Оли з міста Люблін. Дівчинка, попри вроджену фізичну ваду, справляється з ними незгірше за ровесниць. І робить це навіть стильно - за допомогою рожево-сірого дизайнерського протеза правої руки.

"Це щось середнє між міоелектричним та косметичним протезом. Він має механізм хапання, тому Ола може щось взяти в руку. Вона піднімає олівці, бере столові прибори і тримає ляльковий візочок. Для неї це велика втіха, що вона може щось вхопити рукою. Ола прокидається вранці, дві секунди і вона вже з протезом, сама його надіває. Нянечки в ясельній групі дуже задоволені, бо їм нічого не треба робити", - говорить Наталія Кошот-Опольська, мама Олі.

Компанія, яка розробляє такі дизайнерські протези - втілення мрії Пьотра Сайдака. Він сам втратив частину руки п'ять років тому після бійки в барі, коли вступився за подругу. До трагедії хлопець активно займався бігом. Тому відмовився носити запропонований лікарями п'ятикілограмовий протез, до того ж непривабливий на вигляд. Тому разом з друзями заснував фірму, яка розробляє стильні протези. А ще вони легкі. Механічна кінцівка для дорослого важить до півкілограма, тому їх можна носити весь день, не знімаючи.

"Ми перші у світі почали виготовляти дизанейрські протези. Наші клієнти можуть в інтернеті вибрати колір, форму і створити свою руку, яка за розмірами відповідатиме здоровій руці", - говорить Пьотр Сайдак, засновник компанії.

Фірма працює з 2017 року. Свої протези виготовляють за допомогою 3D-технології. Тепер ще й розробляють дизайнерський одяг, який пасуватиме до штучних кінцівок. І вже вийшли на американський ринок. Наймолодшому їхньому клієнтові - три місяці.