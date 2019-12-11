Комитет по вопросам аграрной политики продолжит рассмотрение законопроекта об обороте земли, которым предусматривается открытие рынка земли, в четверг, 12 декабря. Об этом заявил председатель комитета Николай Сольский, передает "РБК-Украина".

Так 11 декабря комитет начал рассмотрение законопроекта №2178-10, который должен быть подготовлен к рассмотрению во втором чтении.

"Я предлагаю продолжить заседание с учетом наработки секретариатом подкомитета завтра в 8 утра. У нас не одно заседание будет. Все видите, какое количество поправок", - заявил Сольский.

"Прошу поддержать и проголосовать... Коллеги, у нас еще не одно заседание поправок. Сейчас поправки будут разделены по группам", - заявил председатель комитета.

Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.