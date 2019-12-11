Десятки тисяч людей у Празі протестували проти чинного прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Демонстранти вимагали, щоб до 31 грудня він пішов у відставку, або відмовився від своєї бізнес-імперії. Інакше активісти погрожуть подальшими масовими акціями. Народні виступи проти Бабіша почалися ще наприкінці квітня. Його звинувачують у шахрайстві під час розподілу субсидій Євросоюзу на користь власного холдингу. Мовляв - у такий спосіб привласнив два мільйони євро. Сам мультимільярдер заперечує конфлікт інтересів і називає звинувачення політично мотивованими. Кримінальну справу проти нього зупинено на початку вересня.

"Не може бути, щоби людина з таким конфліктом інтересів очолювала уряд, керувала всім суспільством, маючи неймовірну владу та зверхність. Хто буде кращим за нього? Та будь-хто, хто дослухатиметься до людей". - говорить Зузана Пелантова, учасниця протесту.