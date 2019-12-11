Заявление партии

В Зе-команде появился свой "вятрович". Вступив в должность Правительственного уполномоченного по защите государственного языка, Татьяна Монахова сразу продемонстрировала одержимость идеями этнической однородности при полном пренебрежении правами человека и нормами Конституции Украины. Эта строительница гомогенного украинства, совершенно не смущаясь, заявила о своем намерении использовать "кнут" в отношении украинских граждан. Новоиспеченная уполномоченная поставила безусловные конституционные права на получение медицинской помощи и образования в зависимость от знания государственного языка.

Позиция представителя власти выглядит особенно вызывающей на фоне выводов Венецианской комиссии по поводу языкового законодательства Украины. После вынесенного вердикта можно было ожидать, что представители украинской власти приведут языковую политику Украины в соответствие с европейским нормами. В первую очередь прекратят дискриминацию русскоязычного населения и представителей других национальных общин. Но, наплевав на рекомендации европейского сообщества, Татьяна Монахова взялась диктовать приоритеты языковой политики Украины.

На выборах граждане дали исчерпывающую оценку политике ксенофобии, дискриминации и принуждения. Избиратели отказали в поддержке "деятелям" типа Вятровича и их идеям. Но конкурсы и отборы в Зе-команду опять проходят новые "вятровичи". Власть декларирует мир и объединение страны, но на деле копирует идеи и политику прошлого режима.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует незамедлительного увольнения Татьяны Монаховой с занимаемой должности за абсолютную профессиональную непригодность. Мы считаем, что люди с такими взглядами не могут быть допущены к государственной службе. Это создает угрозу для межнационального мира, прав человека и украинской демократии.

Мы требуем безотлагательной отмены дискриминационного Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Эта антиконституционная норма будет источником постоянных угроз, конфликтов и дискриминации прав человека в Украине.

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" еще в первые дни работы парламента внесла в Верховную Раду проекты законов "О порядке применения языков в Украине" (рег. №1103-1) и "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" (рег. №1125). В наших предложениях заложено большинство рекомендаций Венецианской комиссии. И по поводу применения языковых квот в СМИ, и по поводу использования языков в повседневной жизни, на работе, в процессе обучения. Мы готовы к сотрудничеству с коллегами по парламенту для их доработки и скорейшего принятия. Откладывать эти решения нельзя. Культурное многообразие современной Украины надо защитить!