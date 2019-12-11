Гаряча вода, що подається у домівки, повинна мати температуру не нижчу за 50 і не вищу за 75 градусів

Україні затвердили правила постачання гарячої води. Стандарти ухвалили на засіданні Кабінету міністрів України. Зміни торкнуться і колективних споживачів, і тих, хто користується індивідуальними тепловими пунктами. Відтак гаряча вода, що подається у домівки, повинна мати температуру не нижчу за 50 і не вищу за 75 градусів.

А для колективних споживачів не нижчу за 55 градусів. Якщо ж температура води буде нижчою споживач має право вимагати перерахувати вартість води, за тарифами холодного водопостачання.

"В багатоквартирному будинку реально споживач може отримувати послугу як до квартири, тобто квартира - теплопостачальне підприємство, так і мешканці будинку можуть прийняти рішення що вони будуть колективним споживачем і придбавати цю послугу на вводі в будинок за будинковим засобом обліку", - говорить Альона Бабак, міністр розвитку громад і територій України.