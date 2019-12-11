Європейські очільники ухвалять політичне рішення щодо продовження ще на півроку санкцій проти Росії

Доповідь щодо виконання Мінських угод заслухають завтра на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Як очікується, на її основі європейські очільники ухвалять політичне рішення щодо продовження ще на півроку санкцій проти Росії.

Про результати моніторингу ситуації колег поінформують канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.

Економічні та політичні обмеження проти Москви Євросоюз запровадив 2014 року через анексію Криму та вторгнення на Донбас.