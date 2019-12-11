Скандал із корупційними зловживаннями у Федерації футболу України - набирає обертів. Депутати вимагають від правоохоронців роз'яснити - на якому етапі розслідування кримінальні справи, фігурантом яких є очільник ФФУ, Андрій Павелко. Докладніше розкажуть мої колеги.

П'ять кримінальних проваджень, зловживання службовим становищем і розтрата коштів ФІФА та УЄФА. Члени тимчасово-слідчої комісії звітують про численні звернення щодо можливих корупційних дій голови Федерації Футболу України, Андрія Павелка. Одна з найгучніших справ - розкрадання понад мільярда бюджетних коштів при будівництві футбольних полів зі штучним покриттям.

"Більше 60 майданчиків, які були профінансовані з бюджету. А на даний час, люди пишуть відкриті звернення про те, що збудовані лише три майданчики. Ці факти, звернення - скеровані до Генерального прокурора. Я думаю, що 10-15 днів, вони проведуть свою перевірку, зберуть інформацію і кримінальних проваджень буде набагато більше", - говорить Григорій Мамка, народний депутат, "Опозиційна платформа - За Життя", заступник голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Про корупційні зловживання першими заговорили журналісти. Зокрема, з'ясували, що обладнення для заводу "ФФУ-продакшн" із виготовлення штучного покриття - закуповували через офшорну компанію з Арабських Еміратів.

"Наші гроші" звернулися безпосередньо до фірми "Політан", яка вказала в письмовій відповіді, що "Політан" не радить звертатися до інших фірм щодо закупівлі обладнання. Навіщо ця фірма, враховуючи те, що її директор Мухамед, знає особисто Павелка. І враховуючи те, що закупівля цього обладнання саме через цю фірму - дорожча за бюджетні кошти майже на мільйон доларів", - говорить Михайло, журналіст.

Сам очільник ФФУ на засідання ТСК не приїхав. Направив команду адвокатів та представників федерації. Ті влаштували піар-презентацію. Звинувачення відкидають і просять комісію - не зважати на думку громадських активістів.

"Громадські організації, от сьогодні ми послухали з вами, що є таке - хтось там каже що три майданчики побудовані в Києві - як це рахувалося? Яким чином? От, я не знаю. Але, задумайтесь самі, яким чином", - говорить Володимир Тимошенко, адвокат Андрія Павелка.

Свою позицію, активісти все ж аргументували. Стверджують - ФФУ під керівництвом Павелка використало не одну корупційну схему, ще під час проведення тендерів. А будівництво спортмайданчиків затягували в інтересах окремих політичних сил.

"Стопроцентная предоплата. На каком основании? Т.е, ко всем работам приступали только после 100% предоплаты. Второе - тендер "Минрегионбуда", который был сделан именно под покрытие, которое производится в Мархаловке. Я думаю, вы тоже в курсе журналисткой истории, о том, что в тендере былат прописана пресловутая кучерявость, специально под производимое покрытие, чтобы заставить местную власть, госорганы, преобретать именно это покрытие и никакого другого", - пояснює Артем Франков, головний редактор журналу "Футбол".

"Все решения по площадкам решались кулуарно. На каждом нашем заседании поднимали вопрос - расскажите, где будут площадки, в каком количестве, какая будет стоимость - везде отнекивались, "вы все узнаете". Слышал от членов Федерации, в том числе и Павелко, что эти площадки под выборы БПП на местах. Что эти площадки должны быть под выборы и открывать их должен конкретно, действующий на тот период, президент Украины", - говорить Ігор Кочетов, президент федерації футболу міста Київ.

Наступного разу комісія збереться після Нового року. У ФФУ пообіцяли надати усю необхідну документацію і навіть влаштувати екскурсію на підприємство. Сьогодні ж в окружному адмінсуді - переглядали декларацію очільника Федерації Андрія Павелка. Позов подали активісти-антикорупціонери. Кажуть, у фінзвітах за 2015, 2016, та 2017 роки, глава ФФУ "забув" задекларувати свої статки. Порушень на сотні мільйонів гривень. Позов суд задовольнив повністю. Тепер Національне агентство з питань запобігання корупції має провести повне і детальні дослідження згаданих декларацій.