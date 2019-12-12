Викрадену картину австрійського художника Густава Клімта знайшли в Італії. Про це відзвітувала поліція містечка П'яченца на півночі країни. Портрет молодої жінки викрали з місцевої галереї 20 років тому.

Та з'ясувалося, що картина й не полишала музею злочинці замурували її у стіні будівлі. Схованку виявили садівники, які розчищали порослий плющем мур.

Нині фахівці перевіряють справжність полотна. Адже на ринку не раз з'являлися його майстерні підробки.