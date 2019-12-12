Поліція Італії зайшли викрадену 20 років тому картину [ Редактировать ]
Викрадену картину австрійського художника Густава Клімта знайшли в Італії. Про це відзвітувала поліція містечка П'яченца на півночі країни. Портрет молодої жінки викрали з місцевої галереї 20 років тому.
Та з'ясувалося, що картина й не полишала музею злочинці замурували її у стіні будівлі. Схованку виявили садівники, які розчищали порослий плющем мур.
Нині фахівці перевіряють справжність полотна. Адже на ринку не раз з'являлися його майстерні підробки.
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