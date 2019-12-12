За новий парламент жителі країни голосуватимуть у березні наступного року

В Ізраїлі знову відбудуться парламентські вибори, вже втретє протягом останнього часу. Політичні партії і цього разу не змогли створити коаліційний уряд - повідомляє CNN.

Останній термін, щоб домовитися закінчився сьогодні опівночі. Парламентські вибори в Ізраїлі відбувалися у квітні, потім у вересні цього року. За новий парламент жителі країни голосуватимуть у березні наступного року.