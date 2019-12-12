Палата представників Конгресу США погодила оборонний бюджет [ Редактировать ]
Палата представників Конгресу США погодила оборонний бюджет країни на 2020 рік. Він, зокрема, передбачає 300 мільйонів доларів військової допомоги для України на летальне озброєння та системи керування ракетами.
Крім того, документ передбачає санкції щодо компаній, причетних до будівництва "Північного потоку 2" та "Турецького потоку".
Санкції зачеплять судна, що прокладали труби та їхніх власників. Документ набуде чинності після того, як його підтримає сенат та підпише президент США - Дональд Трамп.
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