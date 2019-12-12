Министерство иностранных дел Украины выразило протест Сербии. Соответствующее было опубликовано на сайте МИД.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019, в ходе которого встречались с депутатами парламента Сербии и провели конференцию "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма", - говорится в сообщении.

Указанное воспринимается Украиной как недружественный акт, нарушающий положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

"11.12.2019 для выражения протеста в МИД Украины была приглашена временный поверенный в делах Республики Сербия в Украине Светлана Кошутич", - добавили в министерстве.

Раньше сообщалось о том, что в Минэкономики назвали главное условие для доллара по 20 гривен. А также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".