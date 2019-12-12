У Великій Британії почалися дочасні парламентські вибори. Попередній склад розпустили через неспроможність погодити питання "брекзиту" між урядом та парламентом.

Головна боротьба розгорнулася між консерваторами прем'єр-міністра, який обіцяє вивести країну з Євросоюзу до 31 січня, і лейбористами Джеремі Корбіна, котрий пропонує другий референдум щодо "брекзиту".

Обидва лідери політичних сил уже проголосували. Прем'єра Джонсона на дільницю супроводжував чотирилапий друг.