В четверг, 12 декабря, под Офисом президента собирают ледовый каток. Об этом сообщает "Информатор".

"Он будет размером 12х28 метров. Это более 300 квадратных метров льда. Каток должен начать работать в канун Нового Года, примерно, 28-29 декабря. Все зависит от погодных условий. Если будет тепло, то еще плюс два дня, если будет мороз, то минус два дня. Он будет работать до 19 января", - рассказал Евгений Мушкин.

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Он добавил, что кататься на ней можно будет бесплатно, только со своими коньками - проката не предусмотрено.

"Это социальный проект ВДНХ с целью популяризации как зимнего проекта Экспоцентра "Зимняя Страна на ВДНХ" так и наших проектов по восстановлению инфраструктуры выставки. Сейчас собираем благотворительные взносы на восстановление фонарей на центральной площади ВДНГ, ремонт фонтанов и тому подобное. У нас был разговор с руководителем ГУД по такому социального проекта в центре Киева. Мы получили согласие сделать это прямо перед Офисом Президента", - подчеркнул Мушкин.

Раньше сообщалось о том, что на Ейфелевой башне открыли каток.