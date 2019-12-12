Под Офисом президента собирают каток (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 12 декабря, под Офисом президента собирают ледовый каток. Об этом сообщает "Информатор".
"Он будет размером 12х28 метров. Это более 300 квадратных метров льда. Каток должен начать работать в канун Нового Года, примерно, 28-29 декабря. Все зависит от погодных условий. Если будет тепло, то еще плюс два дня, если будет мороз, то минус два дня. Он будет работать до 19 января", - рассказал Евгений Мушкин.
Он добавил, что кататься на ней можно будет бесплатно, только со своими коньками - проката не предусмотрено.
"Это социальный проект ВДНХ с целью популяризации как зимнего проекта Экспоцентра "Зимняя Страна на ВДНХ" так и наших проектов по восстановлению инфраструктуры выставки. Сейчас собираем благотворительные взносы на восстановление фонарей на центральной площади ВДНГ, ремонт фонтанов и тому подобное. У нас был разговор с руководителем ГУД по такому социального проекта в центре Киева. Мы получили согласие сделать это прямо перед Офисом Президента", - подчеркнул Мушкин.
Раньше сообщалось о том, что на Ейфелевой башне открыли каток.
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