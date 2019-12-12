В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение [ Редактировать ]
В Киеве на эстакаде Южного моста снова ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
Движение будет ограничено с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря - в направлении ст. м. "Выдубичи", с 21:00 14 декабря в 7:00 15 декабря - в направлении просп. Бажана.
Работы проведут в выходные, и большую часть - ночью, чтобы меньше влиять на трафик.
Ранее сообщалось, что в Киеве объявили первый уровень опасности.
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