В Киеве на эстакаде Южного моста снова ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

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Движение будет ограничено с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря - в направлении ст. м. "Выдубичи", с 21:00 14 декабря в 7:00 15 декабря - в направлении просп. Бажана.

Работы проведут в выходные, и большую часть - ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Ранее сообщалось, что в Киеве объявили первый уровень опасности.