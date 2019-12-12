У Министерства социальной политики новый логотип. Он заменит старую картинку, которая, по разным данным, не менялась с 2011 года. Об этом сообщил советник министра социальной политики Юлии Соколовской Артем Дехтяренко.

"Новое лого - это не только картинка. Это новый бренд, новая философия. Ведомство постепенно меняется и меняет подходы: теперь мы не только боремся с последствиями кризисов, а работаем на опережение - решая причины этих проблем", - написал Дехтяренко.

Он добавил, что в Минсоцполитики - это более 20 млн клиентов и поэтому важно учесть интересы каждого.

"Этот логотип делает акцент на инклюзии Министерства социальной политики для уязвимых групп населения, ведь выполнен в виде шрифта Брайля. Состоит из точек различной окраски, чтобы передать многообразие каждого из нас, объединенного в целую структуру, равный доступ к возможностям", - добавил Дехтяренко.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук заявил о повышении выплат для детей-сирот. А также новый премьер объяснил, как будет работать рынок земли.