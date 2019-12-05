Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с важным заявлением о европейских стандартах в украинских интернатах.

"Мы реформируем систему интернатов по европейским стандартам. Сегодня 106000 украинских детей живут и учатся в интернатах, только 6000 из них - сироты, а другие имеют хотя бы одного из родителей. По разным причинам они решили отдать своих детей в интернат. Так не должно быть", - сказал Гончарук.

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Он добавил, что дети должны воспитываться в семьях или в условиях, приближенных к семейным.

"Систему интернатов, которая досталась нам в наследство, надо менять. Сегодня мы провели первое заседание соответствующей Координационного совета. Министерство социальной политики представит эффективную модель внедрения изменений", - сказал премьер-министр.

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Известно также, что правительство увеличило выплаты детям-сирот и детей, лишенных родительской опеки, до 2,5 и 3,5 (для детей с инвалидностью) прожиточных минимумов на ребенка.

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"Мы уже профинансировали закупку 1701 квартиры для детей-сирот. За 4 года должны хотя бы вдвое уменьшить количество интернатов в Украине. Это - абсолютно реалистичный план", - напомнил Гончарук.

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Премьер-министр отметил, что интернаты, которые сегодня существуют в Украине - пережиток советской воспитательной системы.

"Этого явления впоследствии не будет в Украине. Система будет работать по европейским стандартам. Мы ожидаем активную позицию региональной власти, чтобы совместно создать все условия, чтобы дети росли в семьях. Это наш приоритет", - пообещал глава Кабинета министров.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук заявил о повышении зарплат. А также новый премьер объяснил, как будет работать рынок земли.