В Киеве вандалы испортили авто известного фитнес-тренера (фото) [ Редактировать ]
Украинский предприниматель Валерий Бабич, который поддерживает политику президента Украины Владимира Зеленского и даже имеет автомобиль с логотипом его компании, пострадал от рук вандалов. Неизвестный разрисовали авто мужчины. Об этом сообщает Kyiv Operative.
"Фитнес-тренеру, блоггеру и просто другу президента Валерию Бабичу кто-то обрисовал машину #Dodge #Charger SRT-8, которая была забрендирована в цвета команды Зеленского", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что под Киевом вандалы шокировали поступком. А также в Киеве вандалы изрисовали поезд метро.
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