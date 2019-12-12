Украинский предприниматель Валерий Бабич, который поддерживает политику президента Украины Владимира Зеленского и даже имеет автомобиль с логотипом его компании, пострадал от рук вандалов. Неизвестный разрисовали авто мужчины. Об этом сообщает Kyiv Operative.

"Фитнес-тренеру, блоггеру и просто другу президента Валерию Бабичу кто-то обрисовал машину #Dodge #Charger SRT-8, которая была забрендирована в цвета команды Зеленского", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что под Киевом вандалы шокировали поступком. А также в Киеве вандалы изрисовали поезд метро.