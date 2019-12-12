В четверг, 12 декабря, в Одессе на улице Зои Космодемьянской случилось ДТП. Об этом страшном происшествии сообщили местные СМИ.

Так, отмечается, что автомобиль Hyundai под управлением 65-летнего водителя на пешеходном переходе сбил 19-летнюю девушку

Позже стало известно, что девушка погибла на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что водителя такси нашли мертвым за рулем, а также в Киеве мотоцикл насмерть сбил мужчину.





