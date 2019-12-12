В среду, 11 декабря, в Днепре обнаружили мертвого водителя такси в машине. Об этом сообщает "Информатор".

"Известно, что мужчину около суток искали родственники. Он скоропостижно скончался за рулем автомобиля. На месте работали правоохранители и судмедэксперты", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве мотоциклист сбил пенсионера. А также под Львовом школьный автобус попал в страшное ДТП.