Водителя такси нашли мертвым за рулем [ Редактировать ]
В среду, 11 декабря, в Днепре обнаружили мертвого водителя такси в машине. Об этом сообщает "Информатор".
"Известно, что мужчину около суток искали родственники. Он скоропостижно скончался за рулем автомобиля. На месте работали правоохранители и судмедэксперты", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве мотоциклист сбил пенсионера. А также под Львовом школьный автобус попал в страшное ДТП.
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