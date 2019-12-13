На пятницу, 13 декабря, астрологи дали прогноз для каждого знака зодиака. Некоторых этот день порадует приятными событиями и яркими эмоциями, для других станет настоящим испытанием. Об этом пишет kp.ua.

Овнам на работе застанут неразбериху и эмоции. В делах вероятны препятствия по независящим от вас обстоятельствам. Вы с облегчением вздохнете лишь вечером, когда можно будет уехать домой и переключиться на отдых и выходные дни.

Тельцам понравится сегодняшний день. Сумеете произвести на кого-то хорошее впечатление. Будете работать в обществе симпатичной вам особы противоположного пола. Ведите себя прилично!

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Близнецов ожидает прилив сил, энергии. Также вероятны денежные поступления и покупки. День хорош для физического труда.

Раки могут получить интересное предложение, или им в голову придет важная, полезная в работе идея. Нужно проявить инициативность, тогда добьетесь, чего хотите. День обещает быть счастливым в любовных делах.

Львы стараются выглядеть безразличными, но внутри их обуревают эмоции. Например, ощущение несправедливости. Возможно, что-то пошло не так. Но ведь вам под силу все исправить - пусть и не сразу. День отлично подходит для отдыха. Впрочем, завтрашний день для отдыха тоже будет неплох.

Девы проведут пятницу с хорошим настроением, "на позитиве". Их ждет приятное общение, сюрпризы, подарки. Не стесняйтесь говорить комплименты - приятные слова в адрес окружающих вам сегодня только на пользу.

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Весы сосредоточены и настроены трудиться. Можно подумать, сегодня - не пятница, а понедельник. В работе добьетесь успеха. Но не забывайте о семейных делах: там тоже требуется ваше участие.

Скорпионов от рабочих вопросов будут отвлекать дела любовные. Причем, никаких ссор и ревности - в личной сфере происходит что-то волнительное, приятное. Ваши мысли блуждают где-то там. Впрочем, в работе вы сегодня тоже возможно добьетесь успеха. Причем, затратив минимум усилий - благодаря правильному расчету.

Стрельцам требуется осторожность. День противоречивый - ваши конкуренты могут обойти вас, особенно в том, что касается бюджета, финансирования проектов, денег. Предвидятся расходы, а в любви вам должно повезти.

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Козерогов ждет успех в командной работе, а также во всем, что касается семейных дел. Поможете супругу решить решить его проблемы. Настроение будет хорошим.

Водолеи могут ощущать спад энергии. Есть риск, что ухудшится самочувствие. Вам не хватает системности в работе, поэтому могут быть ошибки. Прогресс в делах возможен, но придется основательно собраться.

Рыбы сегодня слишком упрямы, и этим могут вызвать раздражение у начальников и коллег. Но возможно упираются они не зря - просто сегодня именно Рыбы знают, как лучше. Возможно беспокойство из-за детей.

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