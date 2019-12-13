Студенти Кропивницького започаткували вечори танго [ Редактировать ]
Вечір танго! У Кропивницькому студенти музичного коледжу започаткували безплатні музичні вечори для всіх містян. Проходять вони в обласній бібілотеці імені Чижевського. Юні музиканти не лише демонструють свої вміння, а й знайомлять відвідувачів із жанрами музики, цікавими історичними фактами. На вечорі танго побувала Олена Бринза.
Лоліта навчається в музичному коледжі. А нині виконує танго на гобої.
"Перша половина танго як п'єси це щось ліричне, щось душевне, щось дуже ніжне, а от друга половина - можна показати свою пристрасть, можна показати свій характер", - говорить Лоліта Марченко, студентка Кропивницького музичного коледжу.
Мелодію танго виводить скрипка. Долучаються піаніно та акордеон. Серед виконавців - студенти Кропивницького музичного коледжу. Підтримують їх викладачі.
"Це музика, яка дає підстави розвиватися, і почуття розвивати, відчуття, душевний склад і щось паралельно дізвататися, що було з історії, хто створював, в яких країнах", - говорить Олена Євська, викладачка Кропивницького музичного коледжу.
Молоді музиканти доводять: танго не лише танцюють, а ще й грають та співають.
"Жанр танго може бути близьким кожній людині, бо який в собі поєднує непоєднуване можна сказати і ніжність, і пристрасть, ідобро, і зло, тобто кожна людина, як в танці, музиці так і пісні може розкритися повністю і показати свої емоції", - говорить Наталія Шевченко, виконавиця пісні.
В обласній бібліотеці імені Чижевського безкоштовні музичні вечори планують влаштовувати регулярно. Щоразу музиканти презентуватимуть щось нове. То ж запрошують усіх долучитися. Обіцяють буде і мелодійно, і цікаво. Як і завжди.
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