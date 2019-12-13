Школьник лишился пальца из-за петарды [ Редактировать ]
Под Харьковом врачи ампутировали палец третьекласснику, из-за того, что он взорвал петарду. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
"Предварительно установлено, что повреждения мальчик получил из-за разрыва петарды в руках, когда находился в учебном классе до занятий без присутствия учителя и одноклассников", - говорится в сообщении.
"Скорая" госпитализировала 9-летнего мальчика с травмами в хирургическое отделение районной больницы.
Ранее сообщалось о том, что школьницу заставили раздеться на уроке. А также ученицу жестоко избивали и снимали на видео.
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