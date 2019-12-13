Под Харьковом врачи ампутировали палец третьекласснику, из-за того, что он взорвал петарду. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

"Предварительно установлено, что повреждения мальчик получил из-за разрыва петарды в руках, когда находился в учебном классе до занятий без присутствия учителя и одноклассников", - говорится в сообщении.

Читайте также Кричала и унижала: в Киеве будут судить учительницу

"Скорая" госпитализировала 9-летнего мальчика с травмами в хирургическое отделение районной больницы.