Кричала и унижала: в Киеве будут судить учительницу [ Редактировать ]
В одной из школ Киева учительница жестоко обращалась с детьми. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Школьники жаловались на травлю со стороны учителя. Она беспочвенно обвиняла их и унижала. Родители детей обратились в полицию.
Правоохранители выяснили, что преподавательница во время уроков кричала и оскорбляла малолетнюю школьницу. После чего девочка обратилась в медпункт из-за ухудшения состояния.
Относительно учителя составили 3 административных протокола: по статье 173 (мелкое хулиганство) и один по статье 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Далее все это передали в Подольский суд.
Ранее сообщалось о том, что школьницу заставили раздеться на уроке. А также ученицу жестоко избивали и снимали на видео.
по теме
В школе Житомира распылили газ, детей забрала "скорая"
Так, один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего пострадали дети
Каникулы 2019/20: сколько будут отдыхать школьники
Все очень ждут зиму не только из-за снега но и за зимние каникулы
"Ей не больше одного дня": на остановке обнаружили брошенного младенца
В Николаеве на остановке обнаружили новорожденного младенца
Под Херсоном женщина бросила грудничка умирать
Малыша госпитализировали в больницу с переохлаждением
Убийство ребенка в центре Киева: появилось фото подозреваемого
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные обстреляли Range Rover