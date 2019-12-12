В одной из школ Киева учительница жестоко обращалась с детьми. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Школьники жаловались на травлю со стороны учителя. Она беспочвенно обвиняла их и унижала. Родители детей обратились в полицию.

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Правоохранители выяснили, что преподавательница во время уроков кричала и оскорбляла малолетнюю школьницу. После чего девочка обратилась в медпункт из-за ухудшения состояния.

Относительно учителя составили 3 административных протокола: по статье 173 (мелкое хулиганство) и один по статье 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Далее все это передали в Подольский суд.

Ранее сообщалось о том, что школьницу заставили раздеться на уроке. А также ученицу жестоко избивали и снимали на видео.