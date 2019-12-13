Женской спринтерской гонкой в австрийском Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. В борьбу за медали вступили 104 спортсменки, среди которых оказалось и пятеро представительниц "сине-желтой" дружины.

Под первым стартовым номером на дистанцию отправилась Валентина Семеренко. Младшая из сестер немного задержалась на "стойке", выцеливая каждый выстрел. Тем не менее, ей все же удалось отработать на "ноль" и стать единственной из наших спортсменок, завершившей гонку без промахов. Другое дело, что на последний круг Валентину, как, в принципе, и всех наших биатлонисток, не хватило. Как итог, та же Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройзеланд с двумя штрафными кругами оказались выше нашей спортсменки в финишном протоколе, которая завершила спринт на девятом месте с отставанием в 35 секунд, оставляющим неплохие шансы на гонку преследования.



У серебряного призера Эстерсунда - Юлии Джимы - и Виты Семеренко гонка не задалась с самого начала. Украинки прошли дистанцию примерно в одинаковом темпе, синхронно допустив по два промаха на "лежке" и по одному на "стойке". 450 дополнительных метров дали о себе знать на заключительном круге, где девушки проиграли лидеру порядка 25 секунд каждая. Тем не менее, им удалось квалифицироваться в гонку преследования.



Пока не удается привыкнуть к темпу Кубка мира Дарье Блашко. То ли 23-летняя спортсменка до конца не акклиматизировалась после резкого перепада высот, то ли это отголоски двухлетнего карантина - сложно сказать, но стоит констатировать, что пока ей не удается показать достойный результат. Два промаха на стрельбе стоя в сочетании с наихудшими скоростными показателями среди "сине-желтых" отбросили украинку за пределы зачетной зоны.



Елена Пидгрушная, вернувшаяся на данный этап в основную команду с Кубка IBU, уже в дебютном старте могла бороться за медали. Однако четвертый выстрел на "стойке" лишил ее этих шансов. Несмотря на это, капитан сборной проявила характер и за счет сэкономленного на первых двух кругах бензина на последнем съела главных конкурентов, финишировав двенадцатой. Отличный результат и вторая украинка в ТОП-15.



Победу в гонке, как и неделю назад, праздновала итальянская спортсменка Доротея Вирер. Компанию на подиуме ей составили норвежская биатлонистка Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Светлана Миронова из России, завершившие спринт на второй и третьей позиции соответственно.



Спринт. Женщины:

1. Доротея Вирер (1+0) 21:26,5

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0) +5,9

3. Светлана Миронова (0+1) +18,3

...

9. Валя Семеренко (0+0) +34,7

12. Елена Пидгрушная (0+1) +45,7

52. Вита Семеренко (2+1) +1:51,5

55. Юлия Джима (2+1) +1:55,2

67. Дарья Блашко (0+2) +2:20,5

Раньше сообщалось о том, что украинских биатлонистов экстренно госпитализировали. А также Пидгрушная возвращается в сборную Украины.