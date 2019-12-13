Південнокорейські дослідники, схоже, отримали підтвердження шкідливості деяких електронних випаровувачів для куріння так званих "вейпів". У рідині для таких пристроїв дослідники виявили ацетат вітаміну Е. Ця сполука може викликати хвороби легенів.

Небезпечні елементи виявили в продуктах двох компаній - американської та південнокорейської. Утім, обидва виробники запевняють, що у свої вироби ацетату не додають. Водночас у складі рідини для вейпів не знайшли тетра-гідроканнабінолу - головної психоактивної сполуки канабісу. Вчені припускають, що саме вона особливо небезпечна для здоров'я людини.

Південна Корея - один із лідерів ринку електронних сигарет. Щоправда, зараз в країні значно популярніші пристрої, які працюють за принципом нагрівання тютюну, а не на основі рідин.