Історична перемога Бориса Джонсона. Дочасні вибори у Великій Британії залишили консерваторів при владі. Результат голосування перевищив усі сподівання прем'єр-міністра. Він отримав жадану більшість у парламенті і легко зможе довести "брекзит" до кінця. Подробиці з Лондона - від нашої британської кореспондентки Світлани Чернецької.

"Борис Джонсон обраний від цього округу".

Так, прем'єр-міністрові теж довелося брати участь у виборах. Він, як і усі інші кандидати в депутати, мусив перемогти на своєму окрузі. Джонсон легко обійшов сімох суперників, серед яких Лорд Бакетхед - це з відром на голові, та граф Бінфейс зі смітником на обличчі.

"Передусім хочу подякувати людям цієї країни, за те, що прийшли проголосувати на грудневих виборах, які ми не воліли скликати, та які виявилися історичними", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Це правда, про результат цього голосування Борис Джонсон навіть і не мріяв. Його консервативна партія привела в парламент 364 депутати. Це на 47 більше, ніж на минулих виборах. Потужна більшість, яка дасть можливість прем'єрові легко проводити свої законопроекти. Насамперед Джонсон нарешті отримає схвалення парламенту на угоду з "брекзиту". І вже немає сумнівів, що у січні Сполучене Королівство покине Євросоюз.

"Це очевидно шалений успіх для Бориса Джонсона. Він дуже харизматичний лідер. Він виграв, і тепер, на жаль, Велика Британія вийде зі складу ЄС. Це погані новини для Європи", - говорить Андрей Бабіш, прем'єр-міністр Чехії.

Утім, у Брюсселі теж видихнули полегшено. Адже нарешті епопея з "брекзитом "закінчиться. Лідери ЄС вітають консерваторів із найбільшою перемогою з часів Маргарет Тетчер. А от для опозиції ці вибори стали жахіттям. Партія лейбористів втратила 59 депутатів. Це червона картка для її лідера. Джеремі Корбін вже пообіцяв піти з посади.

"Моє серце розбите, як і серця багатьох моїх однопартійців. Ми всі працювали так важко. У нашого руху бувають поразки, але це не тому, що ми погано працюємо. Визначальним питанням на цих виборах для нас став "брекзит", - говорить Джон Макдоналд, заступник лідера партії лейбористів Великої Британії.

Поки лейбористи оплакують свою поразку, прем'єр береться за формування нового уряду. Борис Джонсон вже отримав благословіння від Її Величності. За традицією, лідер партії, що виборола більшість - насамперед відвідує королеву в Букінгемському палаці. А новий парламент збереться на перше засідання вже наступного вівторка.